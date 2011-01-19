Симоненко обвинил крупный капитал в финансировании фашистов

Профашистские организации в Украине финансирует крупный капитал, тем самым пытаясь отвлечь внимание общества от осмысления процессов, происходящих в государстве. Об этом журналистам заявил глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, пишет «ИМК».

«Наша позиция относительно фашизации общества, которую мы неоднократно высказывали, нашла сегодня подтверждение. Политические силы, представляющие крупный капитал, использовали фашизацию для того, чтобы отвлечь внимание рабочих масс от целей и задач в протестном движении», - отметил Симоненко.

«В данном случае фашизация общества использовалась не «нациками» в лице того же Ющенко ради консолидации вокруг этих политических сил электоральных настроений на территории западных областей Украины, что показало свою бесперспективность», - сказал он.

Лидер коммунистов отметил, что события, связанные с фашизацией, побуждают общество к уважительному отношению к истории.

«Если говорить о терроризме как непосредственной угрозе жизни людей, то не является ли терроризмом и политика, когда в Украине за 20 лет исчезли 7 миллионов граждан? Не является ли это террористической политикой?» - поинтересовался Симоненко.

Он заявил, что крупный капитал начал финансировать профашистские организации в Украине.

«Крупный капитал через финансирование профашистских организаций выводит их в структуры власти. Хочу напомнить, что именно крупный капитал привел в 30-е годы XX века Гитлера к власти. Поэтому, используя исторические особенности Украины, они (представители крупного капитала. - Ред.) пытаются сегодня расколоть украинское общество, чтобы не допустить прозрения, осмысления и просветления в сознании многих людей», - отметил коммунист.