МИД забирает у экс-чиновников диппаспорта, потому что европейцы жалуются

Министерство иностранных дел Украины собирает дипломатические паспорта, поскольку по закону они должны храниться в министерстве. Об этом журналистам сообщил директор информационного департамента МИД Олег Волошин, пишет «Украинская правда».

«МИД по поручению Президента наводит порядок в вопросах использования гражданами Украины служебных и дипломатических паспортов», - сказал Волошин.

При этом он отметил, что такая необходимость назрела давно, но сейчас в контексте переговоров относительно безвизового режима с ЕС европейские партнеры четко поставили перед Киевом требование прекратить ситуацию, когда отдельные политики летают за покупками в Милан, используя дипломатические паспорта.

«Эти проездные документы выдаются ограниченному перечню людей, которые находятся на соответствующих должностях, исключительно на время пребывания их за границей в командировке. Остальное время эти паспорта должны быть в Департаменте консульской службы МИД», - сообщил Волошин.

По его словам, это касается абсолютно всех депутатов и чиновников независимо от их политической принадлежности.

Волошин добавил, что лица, которые уходят с соответствующих должностей, теряют право на пользование паспортами. Привилегии закреплены исключительно за бывшими президентами Украины и дипломатами, которые имеют ранг Чрезвычайного и полномочного посла.

«Таким образом, и среди представителей дипломатического корпуса, в том числе и в оппозиционных фракциях есть люди, которые имеют право на пожизненное пользование дипломатическим паспортом, например Борис Тарасюк. Другие не имеют никакого права ездить по этим документам на шоппинг, в отпуск», - добавил представитель МИД.

Напомним, сегодня, 19 января народный депутат Леся Оробец сообщила, что Министерство иностранных дел собирает дипломатические паспорта у бывших депутатов и других бывших представителей власти.