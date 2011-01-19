Шкиряк советует Колесниченко подать в суд на Черновецкого и К

Лидер ГО «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян Шкиряк считает, что народному депутату Вадиму Колесниченко не стоит подсчитывать убытки, нанесенные столице во время Налогового Майдана, а лучше обратиться в суд и Генпрокуратуру с иском о привлечении Черновецкого и Ко к ответственности за совершенные ими злодеяния в отношении киевлян. Об этом он заявил, комментируя недавнее выступление Колесниченко в эфире программы «Свобода слова», сообщает пресс-служба политика.



«Мне кажется, что народному депутату от ПР господину Колесниченко, не стоит подсчитывать убытки, нанесенные столице во время Налогового Майдана. Если он уж так беспокоится о киевлянах, то пусть вместе с премьер-министром Азаровым лучше займутся подсчетом убытков, нанесенных Киеву и его жителям за 4 года правления их партнеров и соратников по коалиции в Киевсовете - Черновецкого и Ко. Я думаю, будет правильно, если господин Колесниченко после своих заявлений обратится в суд и генпрокуратуру с иском о немедленном привлечении Черновецкого и его сподвижников к уголовной ответственности за совершенные ими в отношении киевлян злодеяния»,- заявил Зорян Шкиряк.



Кроме этого, лидер «Нового Киева» напомнил: «Собственно говоря, стоит вспомнить, что и бело-голубые Майданы в 2006-2007 годах нанесли еще больший ущерб столице, но тогда вопрос не поднимался. Если мне не изменяет память, Вадим Колесниченко был активным вдохновителем и организатором тех палаточных городков».



«Поэтому к господину Колесниченко один вопрос - почему до сих пор Черновецкий и Ко на свободе? Ведь ущерб, нанесенный столице за годы его правления, оценивается в десятки миллиардов. Брутальный грабеж киевских активов до сих пор остается безнаказанным. Вот и получается, что власть, как всегда, использует политику двойных стандартов. С одной стороны, безосновательно преследует людей только за то, что они вышли отстоять свои права и свободы, а с другой - сознательно прикрывает реальных вдохновителей и организаторов разворовывания собственности киевлян», - подытожил политик.