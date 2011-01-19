Госфинмониторингу собрали новый Общественный совет

Сегодня, 19 января, в Государственном комитете финансового мониторинга Украины состоялось учредительное собрание в результате которого сформирован новый состав Общественного совета при Госфинмониторинга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Госфинмониторинга.

С целью повышения уровня обеспечения участия общественности в формировании и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма - был сформирован новый состав Общественного совета и определены учредительные задачи в отношении деятельности Общественного совета.

Учредительное собрание было проведено в соответствии с Порядком проведения учредительного собрания для выборов Общественного совета, утвержденным инициативной группой по подготовке учредительного собрания и в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 3 ноября 2010 № 996 «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики».

Участие в учредительном собрании приняли представители 31 общественной организации, объединяющих почти 1,5 тыс. юридических лиц и более 900 тыс. физических лиц, представляющих практически все категории сферы финансового рынка.