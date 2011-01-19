В Украине все больше собственного телепродукта - Нацтелерадио

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания констатируют увеличение собственного контента отечественных телерадиокомпаний.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Нацсовета Владимир Манжосов, передает РБК-Украина.

«Мониторинги и проверки, которые делали наши представители в регионах показали, что мы можем констатировать значительное увеличение объемов продукции собственного производства в Харьковской, Николаевской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской обл. Можно констатировать повышение качества программ собственного производства в Хмельницкой, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Закарпатской, Ивано-Франковской обл.», - сообщил Манжосов.

Напомним, что объем программ собственного производства обусловливается в лицензионных условиях вещателей.