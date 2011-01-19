США: Убежище Данилишину - звонок для Украины

США считают, что предоставление политического убежища экс-министру экономики Украины Богдану Данилишину в Чехии должно стать «звонком» для Киева.

Об этом заявил сегодня журналистам в Брюсселе помощник Госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Томас О. Мелиа, передает УНИАН.

«Я думаю, что решение чешского правительство должно стать звоночком для правительства Украины относительно того, как Европа и международное сообщество воспринимает эти процессы… как путь развития Украины воспринимается международным сообществом», - сказал он.

Представитель американской администрации отметил, что пока еще было бы очень рано говорить о возможной международной изоляции украинской власти.

Вместе с тем, он отметил, что ряд процессов в Украине вызывают обеспокоенность в США. Среди таких процессов – избирательное применение правосудия.

Томас О. Мелиа отметил, что в четверг и пятницу, 20-21 января, в ходе своего визита в Киев, он планирует обсудить развитие последних событий в области демократии и соблюдения прав человека, как с представителями правительства, так и с представителями оппозиции, а также неправительственных общественных организаций.