В Житомире открылся апелляционный админсуд

Сегодня начал работу Житомирский апелляционный административный суд, полномочия которого распространяются на Житомирскую и Ривненскую области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего административного суда Украины, отметив, что согласно Указу Президента Украины от 16.11.2004 № 1417/2004 в Житомирском апелляционном административном суде должно работать 38 судей.

На сегодняшний день судейский корпус насчитывает десять человек. Решением Высшего совета юстиции председателем Житомирского апелляционного административного суда назначена Екатерина Франовская. Суд находится по адресу: г. Житомир, площадь Путятинская, 3/65.