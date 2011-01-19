Медведев окунулся в Иордан

В праздник Крещения президент Дмитрий Медведев, находящийся с визитом в Иордании, окунулся в священные воды реки Иордан после посещения места крещения Христа, передает «Интерфакс».

Побывав на месте крещения Иисуса Христа, президент поделился своими впечатлениями с журналистами. Затем он направился к месту строительства странноприимного дома для русских паломников. Строящийся комплекс Медведеву показали управляющий делами президента РФ Владимир Кожин и епископ Егорьевский Марк.

Президент ознакомился с генеральным планом благоустройства территории странноприимного дома и осмотрел строящиеся здания главного корпуса, трапезной и дома приемов. Он поинтересовался, на сколько паломников рассчитан этот дом.

По словам Кожина, в нем предполагается сделать 46 номеров, в которых смогут расположиться по несколько человек. «То есть паломников может быть около 100», - уточнил Медведев.