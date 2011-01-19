ЕС намерен запретить въезд Лукашенко

Европейский Союз возобновит действие запрета на въезд на его территорию президенту Беларуси Александру Лукашенко, если до конца месяца не будут выпущены политические заключенные.

Как передает УНИАН, об этом заявила сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

«В краткосрочной перспективе возобновление запрета на визы для президента Лукашенко и расширение этого запрета на ряд других лиц, конечно, является вариантом, если заключенные не будут освобождены», - сказала она.

Среди прочих мер, которые могут быть предприняты ЕС, Эштон назвала помощь неправительственным общественным организациям, СМИ и студентам.