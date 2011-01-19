МИД будет защищать Организацию украинцев в России

Министерство иностранных дел Украины обещает активно отстаивать право на существование Организации украинцев в России.

Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин, сообщает «Украинская правда».

«МИД внимательно отслеживает ситуацию вокруг Организации украинцев в России, представляющей интересы этнической общины наших соотечественников в РФ», - сказал он.

Он подчеркнул, что если информация о намерениях российской стороны закрыть данную организацию подтвердится, то это нанесет существенный ущерб атмосфере двусторонних отношений.

«Когда мы говорим о стратегическом партнерстве, то исходим из того, что обе стороны будут давать стратегическую оценку каждого своего шага», - подчеркнул Волошин.

Дипломат отметил, что есть некоторые сомнения в том, что российские партнеры учитывают стратегические последствия своих шагов в ситуации с закрытием Федеральной национально-культурной автономии украинцев в России, проверкой деятельности Организации украинцев в России, действиями вокруг библиотеки украинской литературы в Москве.

«Поэтому МИД Украины будет самым серьезным образом отстаивать право Организации украинцев в России на дальнейшее существование, одновременно содействуя тому, чтобы украинцы, проживающие в России, приняли активное участие в создании еще одной организации для защиты их интересов», - резюмировал Волошин.