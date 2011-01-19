13-ти телерадиокомпаниям грозит внеплановая проверка

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит 13 телерадиокомпаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, такое решение было принято сегодня на заседании этого органа в связи с зафиксированными мониторингом признаками нарушений условий лицензии и действующего законодательства. Всего на заседании было рассмотрено 17 вопросов о назначении внеплановых проверок.

Кроме того, Национальный совет принял за основу проект Положения об отмене санкции «объявление предупреждения», применяемой регуляторным органом к телерадиоорганизациям и провайдерам программной услуги за нарушение условий лицензий и норм законодательства Украины.

Вскоре Положение будет обнародовано на сайте Нацсовета для общественного обсуждения.

После учета предложений, высказанных общественностью, и принятия документа в целом он будет направлен в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.