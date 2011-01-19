Обжаловать предоставление политубежища Данилишину невозможно - адвокат

Обжаловать предоставление политического убежища в Чехии экс-министру экономики Богдану Данилишну уже невозможно.

Об этом заявила адвокат Данилишина Марина Махиткова в ефире 5 канала, передает «Украинская правда».

«Оно уже, на это время, не может быть обжаловано. Его нельзя было обжаловать даже в тот же день, потому что участником этого процесса был только Богдан Данилишин. Он, конечно, отказался от этого права в тот же день. Это 13 января, решение вступило в свою законную силу», - сообщила она.

Махиткова уточнила, что оно «больше обжаловано быть не может».