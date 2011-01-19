США могут арестовать любую российскую собственность - минкультуры РФ

Вся российская собственность, неприкрытая дипломатическим иммунитетом, на территории США может быть арестована.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр культуры РФ Александр Авдеев, объясняя это тем, что правосудие США признало одной из американских организаций право на коллекцию книг из Российской государственной библиотеки, передает Би-би-си.

«Причем у них аргументация такая – у них нет юридических прав, но они считают, что у них есть духовное право», - отметил министр.

По словам Авдеева, выезд российских выставок на американскую территорию прекратился еще в августе 2009 года.