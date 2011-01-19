За Луценко вступилось более 1000 интернет-пользователей

Более тысячи пользователей Интернета поставили свои подписи под требованием «Народной самообороны» немедленно освободить из-под ареста бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Свой голос в защиту экс-главы МВД отдали люди из разных уголков Украины и разных профессий. Среди подписантов есть пенсионеры, студенты, рабочие, служащие.

Напомним, что сбор подписей в защиту начался 14 января 2011 года на сайте «Народной самообороны». «Если ты считаешь, что дело Луценко тебя не касается, вспомни слова известного немецкого борца с нацизмом Мартина Нимёллера: «В Германии они сначала пришли за коммунистами, но я не сказал ничего, потому что не был коммунистом. Потом они пришли за евреями, но я промолчал, потому что не был евреем... Потом они пришли за членами профсоюза, но я не был членом профсоюза и не сказал ничего. Потом пришли за католиками, но я, будучи протестантом, не сказал ничего. А когда они пришли за мной — за меня уже не было кому заступиться», - говорится в призыве «Народной самообороны».