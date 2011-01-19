Секс с несовершеннолетней Каримой Эль Махруг может погубить Берлускони (ФОТО)

Прокуратура Милана расширила подозрения в отношении премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого подозревают в связях с несовершеннолетней проституткой.

По версии следствия, он имел многочисленные связи с девушками легкого поведения.

Одной из центральных фигур этого дела является уроженка Марокко Карима Эль Махруг, выступавшая в ночных клубах под псевдонимом Руби Рубачори (Руби-сердцеедка).

По данным следствия, с февраля по май 2010 года, когда девушке было 17 лет, она вступала в сексуальную связь с Берлускони в обмен на подарки и денежные вознаграждения.

Руби-сердцеедка может обрушить политическую карьеру Берлускони.

Как сообщает РБК, изучение телефонных разговоров Руби позволило следователям предполагать, что она присутствовала на вилле Берлускони в апреле 2010 года, когда там гостил российский премьер-министр Владимир Путин.

В одном из телефонных разговоров Каримы с подругой, расшифровку которого привели следователи, танцовщица сообщила, что намерена получить с Берлускони 5 млн. евро в качестве платы за свое молчание.

Сам Сильвио Берлускони отрицает, что когда-либо вступал в связь с несовершеннолетней девушкой и платил за секс.