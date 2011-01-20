Бывший диктатор Гаити готов покинуть родину

Бывший диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье, живший в изгнании около 25 лет и недавно вернувшийся на родину, заявил о своей готовности снова покинуть ее. Об этом в четверг, 20 января, сообщает Lenta.ru.

Как сообщил представитель экс-диктатора, отъезд Дювалье был запланирован на 20 января, однако переносится из-за проблем с выдачей паспорта. Как только документ будет получен, Дювалье покинет Республику Гаити, куда неожиданно вернулся 16 января.

По словам Дювалье, он вернулся, «чтобы помочь». Возвращение экс-диктатора на Гаити состоялось вскоре после того, как было объявлено об отмене второго тура президентских выборов. 18 января Дювалье были предъявлены обвинения в коррупции и незаконном присвоении денежных средств.

Жан-Клод Дювалье по прозвищу Бэби Док в 1971 году сменил на посту руководителя Гаити своего отца. В 1986 году он был отстранен от власти и покинул страну.