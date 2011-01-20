Балога согласен слить МЧС с другим госорганом

В результате реорганизации в его ведомстве отменено 70 руководящих должностей, сэкономлено почти 8 миллионов гривен. Об этом в интервью газете «Урядовий кур'єр»заявил министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор Балога.

Как сообщает пресс-служба МЧС, по словам чиновника, эффективность работы ведомства от этого не ухудшилось.

«Когда воплотим все новации, следующим шагом в админреформе может стать слияние МЧС с другим государственным органом с похожими задачами. Останавливаться не следует, поскольку это нужно стране», - также отметил Балога.