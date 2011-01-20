Арбузов откорректировал правление НБУ

Соответствующие изменения были утверждены 19 января. Об этом сообщает источник в НБУ.

«Состав правления НБУ откорректирован. В его новый состав вошли: глава НБУ, его четыре заместителя, а также руководители шести подразделений центробанка, которые обеспечивают основную деятельность НБУ», - сказал проинформированный собеседник.

По данным источника, соответствующие изменения были утверждены 19 января.

Как известно, парламент в июле 2010 года утвердил поправки к закону о Нацбанке, которыми, среди прочего, предусматривается сокращение количественного состава правления Нацбанка с 16 до 11 человек, сообщает Сегодня.

В сентябре 2010 года в связи с выходом на пенсию Нацбанк покинула член правления, директор департамента монетарной политики НБУ Наталья Гребеник.

В январе 2011 года директор финансового департамента, член правления НБУ Ольга Кандыбка вышла на пенсию.