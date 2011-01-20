Януковичу обещают судьбу Лукашенко

Президента Украины Виктора Януковича может ожидать судьба его белорусского коллеги Александра Лукашенко, которого не пускают в Европу. Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат, замглавы фракции БЮТ Сергей Соболев.

«Я думаю, что Януковича ждет судьба Лукашенко - его скоро не будут пускать в Европу, так же, как сегодня Польша запретила въезд на свою территорию, а это означает, на территорию Европейского Союза, господину Лукашенко», - подчеркнул Соболев.

По его словам, это станет ответом европейского сообщества на притеснения демократии в Украине.

Напомним, ранее Польша подготовила список представителей белорусской власти, для которых будет введен запрет на въезд на территорию Польши. В «черный список» попал и глава Беларуси Александр Лукашенко.