В День Соборности на Софийской площади ждут 10 тыс. человек

В вече 22 января на Софийской площади Киева по случаю Дня Соборности Украины ожидается участие более 10 тысяч человек. Об этом один из организаторов акции, координатор Народного комитета защиты Украины (НКЗУ) Михаил Ратушный.

«Мы ожидаем ориентировочное количество людей - более десяти тысяч, в соответствии с поданной заявкой», - сказал Ратушный, которого цитирует УНИАН.

По его словам, инициативу НКЗУ по проведения вече поддержали всеукраинские объединения «Свобода» и «Батькивщина», Европейская партия Украины, Конгресс украинских националистов, партия «Реформы и порядок», Украинская народная партия, партия «Народная самооборона», многие общественные организации, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь и др.

«Очень приятно, что почти все политические силы, религиозные конфессии, общественные организации примут участие в проведении вече», - сказал он.

В то же время координатор НКЗУ выразил сожаление, что отдельные политические партии, в частности «Фронт змін», не согласились на предложение присоединиться к акции и будут проводить собственную. «Это очень печально, что кто-то, а именно - Яценюк, будет проводить акцию на Контрактовой площади, которая не является таким историческим местом, как София... Я думаю, что это не мудрое решение», - сказал он.

Кроме того, Ратушный отметил, что власть поступила бы мудрее, если бы не заявляла о каких-либо «провокациях» или «кровопролитии» в День Соборности, а на оборот, сама бы обеспечила приезд людей на праздник в Киев.