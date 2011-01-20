Дела против Луценко объединили в одно

Адвокат Юрия Луценко сообщил, что «своими глазами условий, в которых Луценко удерживают, не видел». Об этом Игорь Фомин заявил в эфире 5 канала.

«Судебное следствие по этому делу было возобновлено. Это 24 декабря прошлого года. В этот понедельник впервые были проведены первые следственные действия: нас познакомили с постановлениями следователя о назначении экспертиз, с составом новым следственной группы и с одним актом уже выполненной экспертизы», - рассказал он.

«Объединили те дела, которые в народе назывались как бы «дело Ющенко», то есть тот материал, который был выделен из дела Виктора Андреевича Ющенко об отравлении, на сегодняшний день эти оба дела объединены и расследуются как одно дело», - уточнил Фомин.

«Он (Луценко) является обвиняемым по обоим делам», - добавил адвокат.

Фомин также сообщил, что «своими глазами условий, в которых Луценко удерживают, не видел».

Напомним, накануне великого христианского праздника Крещения «Народная самооборона» получила первую весточку от Юрия Луценко из Лукьяновского СИЗО.