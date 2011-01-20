В Крыму отмечают 20-летие восстановления автономии

В Крыму сегодня пройдут торжества по случаю 20-летия восстановления автономии республики, сообщает Радио свобода.

По сообщению властей Крыма, группе жителей республики будут вручены знаки отличия за особые заслуги. Вечером в Русском театре в Симферополе пройдет торжественное собрание и концерт. Ряд общественных организаций планирует провести сегодня шествия и другие акции.

В январе 1991 года в тогдашней Крымской области Украины был проведен референдум о восстановлении статуса автономной республики. В голосовании приняли участие более 80 процентов избирателей, 93 процента из них проголосовали за автономию.