У Азарова пообещали оценить нарушения Данилишина

Действиям экс-министра экономики Богдана Данилишина по нарушениям в сфере государственных закупок будет дана юридическая оценка. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Владимир Бандуров.

Как сообщает пресс-служба минэкономики Бандуров отметил, что сегодня на заседании правительства председатель Государственной финансовой инспекции Украины Петр Андреев по итогам проверок доложил о многочисленных нарушениях в бюджетной сфере в течении 2008-2009 годов.

Заместитель министра экономики Украины также добавил, что значительная часть этих нарушений приходится на сферу государственных закупок, которая относилась к компетенции министерства экономики Украины:

«Должностные лица этого министерства, в частности экс-министр Данилишин, согласовали применение неконкурентных процедур, в частности, закупку у одного исполнителя. Общий объем злоупотреблений в этой сфере составляет 15 миллиардов гривен. Юридическую оценку действиям бывшего министра дадут компетентные органы в области расследований злоупотреблений в экономической сфере», - резюмировал он, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

Напомним, ранее Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чешской Республике. Соответствующее решение приняло МВД Чехии. В Украине его обвинили в нанесении государству убытков на несколько миллионов гривень.