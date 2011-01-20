Азаров ездит на работу по встречной полосе

Путь главы Кабмина на работу пролегает из Конча-Заспы, через Столичное шоссе, шоссе Надднепрянщины, бульвар Дружбы народов, улицу Мазепы (бывшая Январского восстания) и Грушевского.

Чтобы обогнуть автомобилистов, премьер может выехать и на встречную полосу, как это случилось 19 января.

В сопровождении «Газета по-киевски» насчитала пять машин, еще четыре, как оказалось позже, застряли в заторе и отстали на полминуты. Судя по всему, премьер проехал в бронированном «Мерседесе». Скорой помощи в премьерском кортеже не оказалось.

Как пример, вот по такой схеме кортеж ехал 19 января: в 8:24 гаишники заняли исходные позиции. Через две минуты перекрыли подходы к мосту Патона: съезд с бульвара Дружбы народов на набережную, прямой проезд с моста на бульвар, заезд с набережной на бульвар.

Немного дальше около Парковой дороги гаишник остановил поток автомобилей от станции метро «Днепр» в сторону Видубичей, освобождая встречную полосу для кортежа.

Поток машин на шоссе (в сторону центра) Надднепрянщины не останавливали. В 8:27 на Видубичах появился кортеж. Сотрудник ГАИ в первой машине с пассажирского сидения высунул руку с жезлом и показывал машинам - сворачивай к обочине. Но автомобили двигались так плотно, что сворачивать было некуда.

Около развязки моста Патона, где заканчивается отбойник, кортеж выехал на встречную полосу, обогнул затор и заехал на бульвар Дружбы народов, дальше помчался по улице Мазепы вверх, в Лавру.

Как только Азаров проехал, автомобилисты традиционно начали негодующе сигналить. Пустили транспорт через полминуты, в 8:30.

Из-за остановки движения по меньшей мере на полчаса в заторе стал мост Патона и недавно открытый Дарницкий мост тоже стал.