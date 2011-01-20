В ПР считают закон «О информации» имиджевым шагом для действующего режима

Закон «О доступе к публичной информации» является имиджевым шагом для действующего режима.

Об этом заявил в эфире телеканала ТВі народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.

«Украина это доказала Европе, поскольку у нас были обязательства перед Европой. Мы сделали это - мы сделали шаг на пути к своей демократии», - сказала она.

«Мы заставили оппозицию выслушать наше мнение, они заставили нас выслушать их мнение. Мы сделали два абсолютно ровных, замечательных закона, вынесли их в зал и проголосовали. То есть, мы сделали всё для того, чтобы объединить весь зал, в независимости от партийного билета вокруг этих двух проектов», - отметила Бондаренко.

По ее словам, «это хороший, в том числе, и имиджевый шаг».

Политик опровергла информацию о том, что после принятия закона в государстве резко возрастет количество секретной информации, доступ к которой будет закрыт госорганами.

Напомним, 13 января нынешнего года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О доступе к публичной информации».