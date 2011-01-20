Япония рассмотрит размещение совместных производств в Украине - Кинах

В первый раз за всю историю украинско-японских отношений было подписано глобальное соглашение о стратегическом партнерстве на уровне Президента Украины и премьер-министра Японии.

О результатах официального визита Президента Виктора Януковича в Японию рассказал народный депутат от Партии регионов и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в эфире «5 канала».

«Очень принципиально, что сегодня мы выходим с Японией на серьезные результаты по инвестиционному сотрудничеству, особенно в сфере инвестиции в модернизацию экономики, энергосбережения и альтернативных ресурсов, для укрепления энергетической безопасности Украины», - сказал Кинах.

Политик подчеркнул, что Япония готова рассмотреть возможность размещения ряда совместных производств на территории Украины.

«Япония готова рассматривать, особенно в условиях укрепления курса иены, размещение совместных производств, на территории Украины с высоким уровнем локализации производства», - подчеркнул Кинах.