Украина готова к диалогу с Японией на всех уровнях - Янукович (ФОТО)

Украина открыта для диалога с японским бизнесом на всех уровнях - от малых и средних предприятий до самых больших корпораций.

Об этом Виктор Янукович заявил в ходе встречи с председателем и членами японско-украинского экономического совета, заседания которого состоялось в Киото, сообщили в пресс-службе Президента.

«Сегодня Украина переживает новый этап развития. Его основными чертами являются реформирование и модернизация экономики, закрепление политической стабильности и формирование привлекательного инвестиционного климата. Первые шаги уже осуществлены. Правительство Украины сумело остановить экономический спад и обеспечить устойчивое развитие», - сказал глава Украинского государства.

По его словам, с того времени, как в Украине сменилась власть, происходит рост международных кредитных рейтингов.

Украина стремится последовательно расширять взаимодействия с Японией, прежде всего в сферах энергосбережения, сельского хозяйства и инфраструктуры, отметил Янукович.

В свою очередь председатель японско-украинского экономического совета Хакуо Янагисава отметил, что сегодня японская сторона имеет интерес к существенной активизации отношений между двумя странами.

«Двусторонние отношения между Украиной и Японией со времени обретения вашим государством независимости успешно развиваются по всем направлениям. Считаю, что в основе этого лежит чувство уважения нашего народа к вашей стране и ее жителям», - сказал Янагисава.