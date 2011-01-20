Япония готова помочь украинскому бизнесу

Объем отношений, которые сложились на сегодня между Украиной и Японией, не является удовлетворительным, поскольку существует большой неиспользованный потенциал для более тесных взаимоотношений и их развития на более высоком уровне.

Об этом сегодня заявил председатель японско-украинского экономического совета Хакуо Янагисава, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Янагисава отдельно подчеркнул серьезное внимание к сельскохозяйственному потенциалу Украины, особенно в контексте мирового продовольственного кризиса.

«Мы бы хотели более активно развивать в дальнейшем экономические отношения между нашими странами», - сказал председатель совета.

Он отметил, что речь идет о сфере прямых инвестиций, кредитов, предоставления Японией помощи и поддержки, чтобы «Украина как можно скорее заняла действительно ведущую позицию среди развитых государств».

Напомним, ранее Виктор Янукович заявил, что Украина открыта для диалога с японским бизнесом на всех уровнях - от малых и средних предприятий до самых больших корпораций.