Жене Бута разрешили свидание с мужем

В США впервые за два месяца с момента экстрадиции из Таиланда российскому бизнесмену Виктору Буту, находящемуся под арестом в федеральной тюрьме Нью-Йорка, разрешили свидание с супругой. Об этом она сообщила ИТАР-ТАСС.

«Вчера адвокат проинформировала меня, что тюремные власти, наконец, разрешили встречу, которая пройдет в понедельник днем, 24 января», - сказала супруга Алла.

«При этом свидание будет продолжаться три часа, а не как положено - в течение часа», - отметила она.

По ее словам, такое относительно длительное свидание было разрешено с учетом того, что на встречу с Виктором прибудут также и его 16-летняя дочь, а также 74-летняя мать.

Алла Бут пока не знает, будут ли и следующие свидания с супругом продолжаться по три часа, или это лишь разовое «снисхождение» тюремных властей.

Однако, по ее словам, будущие встречи должны проходить «систематически, не реже одного раза в неделю и не менее одного часа».

Напомним, 16 ноября 2010 года Виктор Бут чартерным рейсом из военного аэропорта в Бангкоке был экстрадирован в США.