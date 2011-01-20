Янукович желает, чтобы «в саду человечества» вишня и сакура цвели рядом

Президент Виктор Янукович высказал пожелание, чтобы «в саду человечества украинская вишня и японские сакура цвели рядом».

Как передает УНИАН, об этом он заявил в выступлении во время встречи с преподавателями и студентами Киотского университета, которая состоялась в рамках официального визита Януковича в Японию.

«Украинский народ с большим уважением и глубокой симпатией относится к Японии. И не только из-за ее достижений в новейших технологиях», - сказал Президент.

По его словам, из года в год в Украине растет интерес к культуре и истории Японии.

«Хочу, чтобы и украинская культура стала действительно интересной и привлекательной для вас», - сказал Янукович, обращаясь к японским ученым и студентам.

Он отметил, что символом Японии является сакура, добавив, что «вишня издавна считается и поэтическим символом Украины».

«Я хочу, чтобы в саду человечества японская сакура и украинская вишня цвели рядом, наполняя красоту друг друга», - подчеркнул глава Украинского государства.