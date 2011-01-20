Янукович поблагодарил Японию за помощь в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Украина благодарна Японии за постоянную поддержку в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сегодня заявил Президент Виктор Янукович, передает Интерфакс-Украина.

«Я искренне благодарен жителям Киото и жителям многих других городов Японии, которые откликнулись на беду, постигшую Украину четверть столетия тому, и предоставили помощь пострадавшим от аварии на ЧАЭС», - сказала глава Украинского государства.

«От имени всего украинского народа выражаю благодарность за содействие в реализации строительства проекта «Укрытие» и постоянную помощь, которая предоставляется для преодоления последствий аварии в Украине»,- добавил он.

Янукович также напомнил, что Украина и Япония являются единственными странами в мире, на территории которых произошли «масштабные ядерные трагедии».