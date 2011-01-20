Ежель в ближайшее время обещает решить судьбу Ан-70

В ближайшее время главы Министерств обороны Украины и России планируют обсудить вопросы, касающиеся реализации проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета Ан-70. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил министр обороны Украины Михаил Ежель.

«Сегодня российская сторона начинает финансировать этот проект, и в ближайшее время мы встретимся либо с министром обороны, либо с его заместителем по вопросам вооружений для того, чтобы определиться с приоритетами по финансированию создания этого самолета», - рассказал Ежель.

Он напомнил, что проектирование самолета уже закончилось, идут исследовательско-конструкорские работы на двух существующих образцах.

Программа создания среднего транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 реализуется в кооперации с РФ. Завершение НИОКР по программе намечено на 2012 год, начало серийного производства - на 2013 год. Госфинансирование проекта осуществляется неритмично, программа финансируется, преимущественно за счет средств разработчика Ан-70 - ГП «Антонов».