РПЦ намерена разработать правила поведения для приезжих в Россию

Московский патриархат и молодежные общественные объединения выступили с рекомендациями по совершенствованию межнациональных отношений и миграционной политики в России, сообщает Интерфакс.

Так, они предложили разработать «свод правил, регламентирующих практику оценок личностей или групп по национальному признаку, нормы поведения в общественных местах, включая проявления национальных культур».

Авторы идеи призвали использовать возможности неформальных молодежных объединений, в том числе этнических и религиозных, для организации добровольных народных дружин по охране общественного порядка, проводить работу по ликвидации юридической безграмотности и искоренению правового нигилизма в неформальных средах.