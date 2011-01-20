Карпачева три дня будет слушать жалобы заключенных Лукьяновского СИЗО

Уполномоченный по правам человека Нина Карпачева начала трехдневный личный прием заключенных столичного Лукьяновского СИЗО. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Отмечается, на личный прием к Карпачевой уже записались почти 100 человек.

По словам омбудсмена, проблемой номер один в данном учреждении остается переполненность камер: на 2850 оборудованных местах ютятся 3800 человек. Есть камеры, где заключенные до сих пор спят по очереди.

Как сообщили в пресс-службе, Карпачева вместе с командой опытных специалистов Секретариата Уполномоченного по правам человека планирует совмещать личный прием заключенных с посещением камер, медико-санитарной части, комнат для свиданий и передачи посылок, карцеров.

Особое внимание омбудсмен будет уделять делам несовершеннолетних, женщин, больных, и пожизненно заключенных. Отмечается, что среди тех, кто записался на личный прием к Уполномоченному по правам человека, - заключенные, которые принадлежат ко всем социальным прослойкам украинского общества.