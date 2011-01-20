Коммерческие структуры больше не будут кормить военных - Ежель

Министерство обороны Украины изучает возможность отказа от системы аутсорсинга в организации питания военнослужащих. Об в интервью «Интерфакс-Украина» заявил глава оборонного ведомства Михаил Ежель.

«Я думаю, что мы отойдем от этой системы и вернемся к старой, которая прошла испытание и в мирное, и в военное время», - сказал Ежель.

Он пояснил, что армии нужны специалисты, которые занимаются приготовлением пищи.

«Солдаты должны уметь готовить кашу в полевых условиях. Армия – это структура, которая не привязана к котлу, наоборот – котел всегда идет за армией», - подчеркнул министр.

Что касается системы аутсорсинга, то, по словам Ежеля, после ее введения возникло много негативных моментов.

«Как бы то ни было, военная структура не должна зависеть в вопросах питания от коммерческих фирм», - отметил он.

Министр проинформировал, что уже поставил задачу Генеральному штабу отработать временную линейку перехода от аутсорсинга к старой системе питания.

Напомним, в 2007 году Вооруженные силы Украины перешли на систему аутсорсинга в организации питания военнослужащих с привлечением на конкурсной основе специализированных предприятий. После перехода периодически начала появляться информация об отравлении военнослужащих в воинских частях из-за приема некачественной пищи, о непрозрачности тендерных процедур при определении компаний-поставщиков услуг, о несовершенном законодательном урегулировании этого вопроса, а также о задолженностях Минобороны перед предприятиями. Вместе с тем, вопрос о возвращении к старой системе организации питания военнослужащих до этого времени не поднимался.