ПР собирается открыть музей своей истории

К 14 годовщине создания Партии регионов в Харькове планируется открыть музей истории данной политсилы. Об этом сообщила глава харьковской областной организации ПР Елена Олешко, пишет «Коммерсант-Украина».

«Идея возникла в декабре, и уже сформирована часть экспозиции», - рассказала Олешко.

По ее словам, экспозиция, посвященная возникновению и становлению партийной организации Харьковщины, будет размещена в здании облорганизации ПР.

«Автора идеи установить трудно – это было коллективное творчество. Мы просто пришли к осознанию того, что нам есть чем гордиться и что показать людям», - сказала начальник отдела агитации и пропаганды ХОО ПР Виктория Юрченко.

Она отметила, что среди экспонатов музея будут документы, символика, фото- и видеоматериалы, посвященные партийным конференциям и съездам, истории партийных олимпиад и субботников. Музей планируется финансировать из кассы облорганизации.

«Это небольшие деньги – нам нужно купить только стеллажи»,– уточнила Юрченко.

При этом в областной организации партии ВО «Батькивщина» к идее создания музея Партии регионов отнеслись философски.

«Если партия начинает создавать свой музей, то она или претендует на место в истории, или же завершает свою историю. Снижающийся рейтинг Партии регионов в Харькове говорит о том, что ей на место в истории претендовать не следует», - заявил заместитель главы областной организации «Батькивщины» Валерий Дудко.