Перенос выборов на 2012 год станет победой группы, связанной с АП - эксперт

Перенос парламентских выборов на 2012 год станет победой группы, которая связана с Администрацией Президента Украины. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в эфире ТВі.

По его словам, на следующих парламентских выборах, когда бы они ни состоялись, Украину ожидает «тот же винегрет, только несколько изменятся пропорции».

Решение ВР о переносе выборов на 2012 год, по словам Кулика, станет победой «группы, которая связана с Администрацией Президента».

По логике этой группы, для проведения парламентских выборов в 2011 году многовато внутренних и внешних рисков для власти, подчеркнул эксперт.

«Мы имеем достаточно сложные отношения между Киевом и Брюсселем сейчас. Некоторые европейские страны осуждают те политические процессы, те действия власти, которые у нас происходят. Если сейчас изменить избирательный закон, а речь идет о смешанной системе, а не об открытых списках, так это однозначно встретят критикой. Тогда трудно будет Банковой объяснять, почему она говорит об Избирательном кодексе, а затем в авральном порядке, за несколько недель, меняет избирательное законодательство», - пояснил Кулик.