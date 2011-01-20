Янукович привезет для НАНУ доклад о японских технологиях

Президент Украины Виктор Янукович поручил главному онкологу Украины, Директору института онкологии Национального института рака Игорю Щепотину сделать доклад для Президиума Национальной академии науки Украины относительно исследований IPS-клеток. Об этом он заявил во время посещения Киотского университета, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что специалисты Центра исследований IPS-клеток, возглавляемого профессором Синья Яманака, провели для украинской делегации презентацию новых технологий, которые помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями.

После презентации Янукович отметил, что Япония является одним из признанных мировых лидеров по созданию новейших технологий, и ведущую роль в этом играют именно университеты. Достойное место среди их занимает и Киотский университет, среди выпускников которого - пять Нобелевских лауреатов.

Отметим, профессор Синья Яманака в 2006 году изобрел уникальную технологию генерирования людских стволовых клеток, которая предусматривает создание стволовых клеток из кожи человека и считается одним из основных методов будущей восстановительной медицины.