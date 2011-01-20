Безработица в Украине будет расти - Королевская

Безработица в Украине растет, и будет расти еще большими темпами из-за провальной экономической политики правительства, которая вместо стимулирования экономики тормозит ее развитие чрезмерным фискальным давлением.

Так глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская прокомментировала официальную информацию о том, что в 2010 году Украина потеряла 106 тыс. рабочих мест, передает УНИАН.

По ее словам, в отличие от Евросоюза, в Украине существует огромная армия неофициальных безработных, не состоящих на учете в центрах занятости.

Королевская заявила, что деятельность правительства приводит к ухудшению экономических показателей, но при этом чиновники продолжают жить в виртуальном мире, оторванном от реальности, где статистические данные радикально расходятся с действительностью.

«До тех пор, пока в правительстве будут обращаться к инструментарию прошлого века, Украина будет продолжать занимать последние места в мировых экономических рейтингах, а экономика Украины будет демонстрировать удручающие показатели», - сказала политик.

Она также высказала убеждение, что ситуацию в сфере занятости может спасти стимулирование развития малого бизнеса.