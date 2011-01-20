В МВД допускают, что Коробчинского могли убить из-за мести

Мотивом убийства экс-кандидата в мэры Одессы, лидера ПППУ Александра Коробчинского могла стать месть.

Об этом сегодня заявил замминистра внутренних дел Василий Фарынник, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, у милиции есть все основания говорить о том, что это убийство будет раскрыто.

«Мы видим перспективу, думаю, оно (убийство - ред.) скоро будет раскрыто», - сказал Фарынник.

Замглавы МВД подчеркнул, что милиция собрала информацию о Коробчинском - его характеристики противоречивы.

На вопрос о том, могла ли это быть месть, замминистра ответил: «Возможно и это».

Напомним, 5 января неизвестный расстрелял Коробчинского в центре Одессы, недалеко от Оперного театра. Пострадавший был госпитализирован в одну из частных клиник Одессы, где скончался во время операции.