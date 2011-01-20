В Москве представляют книгу Ходорковского

В Москве сегодня представляют книгу, в которой собраны статьи и интервью Михаила Ходорковского, передает Радио Свобода.



На презентации выступят писатели Людмила Улицкая и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), а также автор предисловия журналист Леонид Парфенов.



Как сообщается, вся прибыль от реализации книги «Михаил Ходорковский. Статьи. Диалоги. Интервью» будет передана лицею-интернату «Подмосковный».

НАпомним, 30 декабря 2010 года Хамовнический суд в Москве приговорил Михаила Ходорковского к 13,5 годам тюремного заключения.