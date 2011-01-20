Ющенко завтра ждут в Генпрокуратуре по делу о его отравлении

Экс-президента Украины Виктора Ющенко вызывают завтра, 21 января, на 10:00 в Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины по делу о его отравлении в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба партии «Наша Украина».

Это первый вызов Ющенко в ГПУ в качестве потерпевшего после смены руководства ведомства, говорится в сообщении.

До этого Генпрокуратура направляла ему письма с приглашением для сдачи крови для «повторной» экспертизы.

Как сообщалось, 7 ноября 2010 года новый Генеральный прокурор Виктор Пшонка подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови Ющенко в рамках расследования дела о его отравлении.