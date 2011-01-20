Тимошенко получила два приглашения в Брюссель

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко получила два приглашения посетить Брюссель в начале февраля нынешнего года, сообщает пресс-служба политика.

На встречу в штаб-квартиру Европейской народной партии в период с 31 января по 4 февраля Тимошенко приглашают руководители ЕНП Вильфред Мартенс и Антонио Лопес-Истурис.

«Мы обеспокоены последними действиями власти по отношению к оппозиции. В частности, ЕНП очень обеспокоена уголовным делом, открытым против Вас», - сказано в приглашении.

Также экс-премьера приглашают выступить на праздновании 50-летия ассоциации Европейских студентов-демократов, которое состоится в Брюсселе 1 февраля.