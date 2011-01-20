Украинци больше озабочены потребительскими правами, чем политическими - опрос

Большинство граждан Украины больше беспокоят нарушения из потребительских прав, а не политических. Об этом свидетельствуют социологические исследования, проведенные Киевским международным институтом социологии по заказу Института прав человека, борьбы с экстремизмом и ксенофобией (ИПЛЕКС), пишут «Подробности».

Так 56% граждан считают важнейшим своим правом право на бесплатную медицину (в 2006 году - только 45%), 41% отметили важность права на труд, 37% - права на социальную защиту. Для 26% важны права потребителей, для 20% - право на справедливый и доступный суд. Меньше нарушаются, по мнению респондентов, право на свободу мирных собраний, право на объединение граждан, право на свободу вероисповедания.

Чаще всего граждане сталкивались с нарушения их прав в повседневной жизни (53%), при оформлении справок и документов (36%), во время отношений с работодателями (33%).

Результаты исследования свидетельствуют, что 46% жителей Украины имеют опыт переживания чувства страха и унижения из-за нарушений в обществе своих прав в течение последнего года. Причем 14% респондентов испытывали такое чувство нередко, а 11% - часто или очень часто.

Данное исследование проведено 26 ноября - 6 декабря 2010 г. Институтом прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (ИПЛЕКС) совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом интервью опрошены 2042 респондента, проживающие во всех областях Украины и Крыма (включая город Киев) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Погрешность исследования не превышает 1,5%.