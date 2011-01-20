Мирошниченко выступает против централизации вузов

Народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко выступает за изменение метода регулирования общественных отношений в области высшего образования, сообщает Зеркало недели.

По его словам, «государству необходимо отойти от прямого централизованного регулирования деятельности вузов, приняв такой закон, который только устанавливал бы правовые, организационные, финансовые и другие основы осуществления образовательной деятельности в Украине».

«Все другие вопросы управления отраслью высшего образования и конкретными вузами нужно осуществлять путем рекомендаций, формирования различных стимулов (в том числе налоговых скидок или льгот), через распространение достоверной и объективной информации о вузе, ознакомления граждан (абитуриентов и их родителей) с реальными требованиями и потребностями рынка труда и т.д.», - считает представитель главы государства в парламенте.

По его словам, одним из таких «рыночных» методов управления вузами и средством повышения качества образования мог бы стать объективный и справедливый конкурс на размещение госзаказа на подготовку специалистов.

Также, по мнению Мирошниченко, необходимо изменить госуправление в области высшего образования на государственно-общественное, предусматривающее передачу части полномочий профильного министерства общественным объединениям.