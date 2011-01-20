Российский Минюст хочет ликвидировать Объединение украинцев России

Министерство юстиции Российской Федерации просит Верховный Суд РФ ликвидировать Объединение украинцев России. Об этом говорится в исковом заявлении о ликвидации общероссийского общественного объединения - общероссийской общественной организации «Объединение украинцев России», пишет УНИАН.

В документе отмечается, что в соответствии с приказом Министерства юстиции РФ от 22 июля 2009 года № 223 «О проведении плановой проверки Общероссийской общественной организации «Объединение украинцев России» в период с 10 по 29 августа 2009 года Министерством юстиции РФ проведена плановая проверка соответствия деятельности организации уставным целям и действующему законодательству, по результатам которой составлен акт от 7 сентября 2009 года.

В результате проведения проверки было установлено, что в нарушение п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации ОУР не соблюдаются положения действующего законодательства и собственного устава.

В частности, в нарушение статьи 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», которая устанавливает, что членами общественного объединения являются физические и юридические лица - общественные объединения, согласно представленному списку членами организации являются: некоммерческая организация «Украинский благотворительный фонд «Довіра», автономная некоммерческая организация «Украинский культурный центр».

Также, в нарушение статьи 8 закона, которая устанавливает, что общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, организацией не предоставлены документы, подтверждающие ведение в организации учета ее членов.

Кроме того, Минюст РФ инкриминирует ОУР нарушение статьи 14 закона, которая определяет, что под общероссийским общественным объединением понимается объединение, которое осуществляет свою деятельность на территориях более половины субъектов Российской Федерации. Организацией представлен список на 41 региональное отделение. В списке в качестве отделений указаны самостоятельные общественные объединения - общество «Батьківщина», общество «Блакитна Десна», общество «Пролісок», общество украинской культуры «Мрія», региональный центр украинцев «Дніпро», «Центр национальной культуры украинцев Зауралья «Ясень», общество «Украина-Сейм», украинское землячество «Дніпро», землячество украинцев Поволжья, «Київська Русь», общество украинской культуры «Промінь», общество «Світанок», украинское общество «Криниця». Таким образом, организация не подтверждает свой общероссийский статус.

Также в нарушение статьи 29 федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», которая устанавливает избрание членов руководящего органа общественного объединения квалифицированным большинством голосов, уставом организации не предусмотрено избрание руководящего органа - совета квалифицированным голосованием.

Кроме того, в нарушение статьи 19 закона, которая устанавливает, что членами общественного объединения могут быть иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации, пункт 4.1 устава организации предоставляет право быть членами организации иностранным гражданам без ограничений, предусмотренных законом.

Сообщается, что на основании выявленных нарушений, руководствуясь положениями ст. 42 федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» Минюстом России в адрес организации внесено представление от 14.09.2009 № 15/11420-ЮЛ, обязывающее устранить выявленные нарушения в срок до 1 ноября 2009 г.

При этом в Минюсте РФ заявляют, что акт проверки организации и выявленные при этом нарушения организацией оспорены не были и указанные в представлении нарушения организацией не были устранены в установленный срок.

«На основании вышеизложенного, по основаниям, предусмотренным ст. 42 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Министерство юстиции Российской Федерации своим распоряжением от 19.11.2009 № 4581-р приостановило деятельность организации на срок до 2 мая 2010 года», - сообщается в документе.

При этом решение Минюста России о приостановлении деятельности организацией не было обжаловано в судебном порядке. Сообщается, что 21 декабря 2009 года в Минюст России организацией была представлена информация об ознакомлении с актом проверки, а также сообщено о принятии мер по устранению других недостатков. Однако документы, подтверждающие устранение выявленных в ходе проверки нарушений, организацией представлены не были.

В документе также сообщается, что 16 марта 2010 года организация повторно представила в Минюст России информацию на акт проверки от 7 сентября 2009 года, согласно которой организация учла замечания Минюста России и обязуется в дальнейшем требования действующего законодательства не нарушать. Однако в представленных организацией решениях правления от 12 сентября 2009 года о ликвидации и создании ее региональных отделений, о приеме в члены и исключении из членов организации в нарушение пункта 25 Административного регламента исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 96, отсутствуют сведения о лицах, присутствовавших на данных заседаниях, а также сведения о результатах голосования, в связи с чем невозможно установить его правомочность в соответствии с пунктом 5.5 устава.

Кроме того, согласно решению правления от 12 сентября 2009 года, в члены организации приняты: Центр украинской культуры, Центр украинской культуры «Горлиця» им. Анатолия Криля, Региональная общественная организация «Украинский культурно-просветительский центр «Родина», Культурно-просветительское общество «Українська родина».

Вместе с тем, региональная общественная организация «Украинский культурно-просветительский центр «Родина» не является юридическим лицом, что свидетельствует о нарушении организацией статьи 6 закона.

В нарушение статьи 43 закона сопредседатель организации Валерий Семененко 4 января 2010 года от имени организации принял участие в публичном выступлении в прямом эфире радио «Свобода», 27 апреля 2010 года от имени организации принял участие в программе «Свобода мысли» в эфире «5 канала».

В связи с вышеизложенными нарушениями Минюстом России в адрес организации 11 ноября 2010 года за № 15/124094-АФ в соответствии со статьями 38, 43 Федерального закона «Об общественных объединениях» было вынесено письменное предупреждение. Однако вышеуказанное предупреждение вернулось с отметкой почты «выбытие адресата», отмечается в документе.

Исходя из вышесказанного, следует, что в нарушение статьи 29 закона организацией не представлены необходимые документы для внесения изменений в сведения об адресе организации.

Таким образом, несмотря на письма организации, в которых она сообщает об устранении нарушений, установлено, что организацией не устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления ее деятельности.

Кроме того, организацией нарушены положения статей 6, 29, 43 закона. В течение установленного срока приостановления деятельности организация не устранила нарушения, послужившие основанием для приостановления ее деятельности, и не представила надлежащих документов по их устранению, что в соответствии с абзацем 4 части 1 статьи 44 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» является основанием для ликвидации организации в судебном порядке.

В Минюсте РФ заявляют, что таким образом, организацией неоднократно и грубо были нарушены положения Конституции и законодательства Российской Федерации, а также в течение установленного Минюстом России срока не были устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления ее деятельности. Указанные нарушения в соответствии со статьей 44 (абзацы 3, 4 части 1) Федерального закона «Об общественных объединениях» являются основаниями для ликвидации организации в судебном порядке.

«Министерство юстиции РФ просит ликвидировать Общероссийскую общественную организацию «Объединение украинцев России» и ее структурные подразделения с исключением из единого государственного реестра юридических лиц», - говорится в исковом заявлении.