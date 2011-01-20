К Евро-2012 все украинские вокзалы станут европейскими

Все крупные железнодорожные вокзалы украинских городов к футбольному чемпионату Евро-2012 приведут в соответствие с европейскими стандартами p>

Об этом « Украина-2012 » сообщили в Национальном агентстве по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012.



Сейчас продолжается реконструкция вокзального комплекса Донецка, где уже разделили пассажирское и грузовое движение, строятся пригородный и междугородный вокзалы, продолжаются работы по модернизации железнодорожной системы.



Как сообщается, к 2012 году будет запущен скоростные поезда сообщением между принимающими городами p>

Также продолжается работа по модернизации путей для «Hyundai», о приобретении которых договорились украинская и корейская стороны в прошлом году. К 2012 году запустят скоростные поезда сообщением Киев - Донецк, Харьков, Днепропетровск и Львов p>