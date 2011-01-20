Шкиряк: Планы МВД изменились – кровопролития не будет

Во время сегодняшней встречи руководства МВД с организаторами акции 22 января на Софиевской площади замминистра МВД Виктор Ратушняк фактически опроверг заявление Министра внутренних дел Анатолия Могилева о возможном кровопролитии. Об этом заявил член оргкомитета по проведению Дня Соборности на Софиевской площади, лидер ГО «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян Шкиряк.

На вопрос Шкиряка, есть ли подтвержденные факты о готовящихся провокациях и кто за этим стоит, Виктор Ратушняк ответил, что раньше такая информация была, но она не подтвердилась. Сам министр Анатолий Могилев на встречу не явился. Его пресс-служба сослалась на занятость Могилева оперативной деятельностью, в связи со взрывами в Донецкой области.



В свою очередь Зорян Шкиряк отметил: «Мне искренне жаль, что министр, слова которого взбудоражили все украинское общество, так и не пришел - у него есть более важные дела. Но я рад, что сегодня в вопросе о «кровопролитии», надеюсь, будет поставлена точка». Господин Ратушняк в присутствии СМИ фактически опроверг заявление Министра внутренних дел Могилева, сказав о том, что на сегодняшний день информация о готовящемся кровопролитии не подтвердилась».



Помимо этого, на встрече была принята договоренность между организаторами акции и представителями правоохранительных органов о взаимодействии во время акции 22 января с целью недопущения каких-либо провокаций.



Зорян Шкиряк еще раз призвал всех патриотически-настроенных граждан прийти на Софиевскую площадь 22 января в 14.00, чтобы вместе с оппозиционными силами отпраздновать День Соборности Украины.



Во встрече с руководством МВД принимали участие представители политических партий и общественных организаций, которые заявили о проведении 22 января праздничных мероприятий по случаю Дня Соборности.

