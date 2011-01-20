Азаров в 2012 г. собирается пересчитать украинцев

В Украине в 2012 г. будет проведена перепись населения. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет «РБК-Украина».

«Уже ясно, что мы будем проводить перепись населения, и сейчас идет подготовка к этому процессу, а в 2012 г. эта перепись будет проведена. Она даст ответы на многие вопросы - и о численности нашего населения, и о его структуре», - заявил Азаров.

По его словам, согласно этой переписи, украинские граждане будут опрошены по целому ряду важных показателей - активность населения и его доходы.

Напомним, согласно данным Госкомстата, за первые 11 месяцев 2010 года в Украине родились 456,9 тыс. младенцев, что на 14,5 тыс. меньше, чем в 2009 году, а показатель природной убыли населения вырос с 172,6 тыс. в 2009 году до 181,5 тыс. в 2010.