Азаров проведет все необходимые кадровые изменения в угольной отрасли

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что будут проведены все необходимые кадровые изменения.

Так он ответил на вопрос журналистов относительно того, что вчера,19 января, на заседании правительства была раскритикована работа «Укрнафты» и работников угольной отрасли, какие меры в связи с этим будут приняты и будут ли кадровые перестановки, передает РБК-Украина.

«Будут проведены все необходимые кадровые изменения», - сказал глава правительства.

«Дело в том, что мы очень серьезно недовольны работой в данном направлении, но есть объективные параметры: рынок нефти, снижение объемов добычи, снижение объемов нефтепереработки. За все эти вещи должны конкретные люди отвечать», - добавил он.

По словам Азарова, девять месяцев работы новых руководителей - это достаточный срок, чтобы войти в курс дела и начать нести ответственность за результаты своей деятельности.

«Мы будем спрашивать за это, и все необходимые изменения будут проводиться», - добавил премьер.